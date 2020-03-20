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'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.

  • Memurlar
  • 21.03.2020 12:37
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 11:48
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KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

İŞKUR personel alım ilanlarına devam ediyor. Bu anlamda belediyelere KPSS şartsız zabıta büro ve güvenlik görevlisi alımı öne çıkıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. Yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de

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