Katılanlara her ay 2 bin 850 TL veriliyor! İşte ayrıntılar ve detaylar

Tüm Türkiye'de özellikle istihdam edilmek isteyen adayların takip ettiği İŞKUR kursları başta TYP olmak üzere İş Başı Eğitim Programları, Meslek Edindirme kursları gibi çok farklı alanlarda gerçekleştirilmekte olup bu kurslara katılan adaylar hem meslek öğrenmekte hem de bazı kursların sonunda da daimi olarak istihdam edilmektedir.