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Katılanlara her ay 2 bin 850 TL veriliyor! İşte ayrıntılar ve detaylar

başta kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor.İş başı eğitimi ve başvuru koşulları haberimizdedir. garantili kursları ile hem ayda 2 bin 800 TL kazanmak hem de kurs sonunda istihdam edilmek mümkün.

  • Memurlar
  • 21.03.2020 12:28
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 13:18
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Müjdeli haber geldi! Devlet her ay 2 bin 850 TL verecek!

Tüm Türkiye'de özellikle istihdam edilmek isteyen adayların takip ettiği İŞKUR kursları başta TYP olmak üzere İş Başı Eğitim Programları, Meslek Edindirme kursları gibi çok farklı alanlarda gerçekleştirilmekte olup bu kurslara katılan adaylar hem meslek öğrenmekte hem de bazı kursların sonunda da daimi olarak istihdam edilmektedir.

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Haberler Memurlar Katılanlara her ay 2 bin 850 TL veriliyor! İşte ayrıntılar ve detaylar
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