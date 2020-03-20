İŞKUR TYP iş ilanları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla aratılıyor. İŞKUR başta TYP kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor. İŞKUR giriş ekranı aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor.