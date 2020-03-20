Bugünkü
Takvim

giriş ile başvuru şartları! İŞKUR TYP iş ilanları başvuru işlemi nasıl yapılır?

programları, iş ilanları dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Belirli dönemlerde açtığı iş ilanları ile TYP programları için personel alımı gerçekleştiren İŞKUR, profil oluşturma işlemini gerçekleştiren pek çok vatandaşın başvurusunu değerlendirmeye alacak. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

  • Memurlar
  • 21.03.2020 12:31
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 12:31
ABONE OL
İŞKUR TYP iş ilanları başvuru işlemi nasıl yapılır?

İŞKUR TYP iş ilanları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla aratılıyor. İŞKUR başta TYP kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor. İŞKUR giriş ekranı aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar binlerce iş ilanını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, TYP programı ile yeni personellerin istihdamına vesile oluyor. İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR giriş ekranı ve TYP başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar İŞKUR giriş ile TYP başvuru şartları! İŞKUR TYP iş ilanları başvuru işlemi nasıl yapılır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri