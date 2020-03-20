İŞKUR TYP iş ilanları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla aratılıyor. İŞKUR başta TYP kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor. İŞKUR giriş ekranı aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar binlerce iş ilanını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, TYP programı ile yeni personellerin istihdamına vesile oluyor. İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR giriş ekranı ve TYP başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler