Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de