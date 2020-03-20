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başvuru iş ilanları...'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

personel alım ilanlarına devam ediyor. Bu anlamda belediyelere şartsız zabıta büro ve güvenlik görevlisi alımı öne çıkıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. Yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi.

  • Memurlar
  • 20.03.2020 16:03
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:04
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KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de

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