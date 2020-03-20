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Devlet her ay 2 bin 850 TL verecek! Müjdeli haber geldi! İşte başvuru şartları

başta kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor.İş başı eğitimi ve başvuru koşulları haberimizdedir. garantili kursları ile hem ayda 2 bin 800 TL kazanmak hem de kurs sonunda istihdam edilmek mümkün. Bu noktada ise katılım için bireylerden bazı şartların sağlanması istenmekte olup bu şartlar... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

  • Memurlar
  • 21.03.2020 12:28
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 12:28
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Müjdeli haber geldi! Devlet her ay 2 bin 850 TL verecek!

Tüm Türkiye'de özellikle istihdam edilmek isteyen adayların takip ettiği İŞKUR kursları başta TYP olmak üzere İş Başı Eğitim Programları, Meslek Edindirme kursları gibi çok farklı alanlarda gerçekleştirilmekte olup bu kurslara katılan adaylar hem meslek öğrenmekte hem de bazı kursların sonunda da daimi olarak istihdam edilmektedir. Mart 2020 itibari ile aktif olan mesleki edindirme kursları Türkiye'nin farklı illerinde farklı alanlarda bireylerin hizmetine sunulmuştur. İŞKUR giriş ekranı aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar binlerce iş ilanını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, TYP programı ile yeni personellerin istihdamına vesile oluyor.

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