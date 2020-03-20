Tüm Türkiye'de özellikle istihdam edilmek isteyen adayların takip ettiği İŞKUR kursları başta TYP olmak üzere İş Başı Eğitim Programları, Meslek Edindirme kursları gibi çok farklı alanlarda gerçekleştirilmekte olup bu kurslara katılan adaylar hem meslek öğrenmekte hem de bazı kursların sonunda da daimi olarak istihdam edilmektedir. Mart 2020 itibari ile aktif olan mesleki edindirme kursları Türkiye'nin farklı illerinde farklı alanlarda bireylerin hizmetine sunulmuştur. İŞKUR giriş ekranı aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar binlerce iş ilanını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, TYP programı ile yeni personellerin istihdamına vesile oluyor.