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Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, ile ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı. İşte kadrolar ve başvuru şartları

  • Memurlar
  • 20.03.2020 11:28
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:05
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Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." müjdesini verdi.

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