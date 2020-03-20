Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." müjdesini verdi.
Bakan açıkladı! Kamuya 2000 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları
Bakan Albayrak açıklamasında, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı. İşte kadrolar ve başvuru şartları
- 2700-3000 TL maaşla belediyelere personel alımı yapılacak!
- Emekliye yüzde 50 zam
- Doğum borçlanması 2160 gün kazandırır mı?
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