Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alınacağına yer verildi. Güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi, öğretmen, mühendis, tekniker, teknisyen, şoför, sosyal çalışmacı gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Belediyeler , il özel idareleri, SYDV 'ler ve belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel ve işçi alımı için duyurular ile ilan metinleri Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi (iskur.gov.tr) Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı kısmından yayımlandı.
2700-3000 TL maaşla belediyelere personel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından resmi internet sitesi üzerinden peş peşe ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda personel alım ilanlarını sizler için araştırdık. KPSS şartı aranmadan yapılan kamu personeli ve kamu işçisi alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor.
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