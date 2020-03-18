Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alınacağına yer verildi. Güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi, öğretmen, mühendis, tekniker, teknisyen, şoför, sosyal çalışmacı gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Belediyeler , il özel idareleri, SYDV 'ler ve belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel ve işçi alımı için duyurular ile ilan metinleri Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi (iskur.gov.tr) Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı kısmından yayımlandı.