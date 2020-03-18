Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan İŞKUR, işsizlikle mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar…