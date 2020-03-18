Binlerce kişinin heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi atama sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte cevabı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ