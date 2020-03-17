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personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara sözleşmeli personel alımı yapılacak?

154 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi bakanlık tarafından yapılacak olan personel alımlarını yakından takip ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından AB hibe projesi kapsamında 154 personel alımı yapacağını duyurdu. Proje kapsamında yapılan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 42 diş hekimi, 31 psikolog, 31 sosyal çalışmacı, 50 tercüman alımı yapılacak.

  • Memurlar
  • 17.03.2020 17:35
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 17:35
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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı güncel personel alımı ilanları sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi tarafından inceleniyor. AB hibe projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacağı açıklandı. Adaylar şimdi başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar merak ediyor. Peki, hangi alanlara personel alımı yapılacak? İşte alım yapılacak alanlar ve sözleşme tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BİLGİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020'dir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

Hangi kadrolara alım yapılacağını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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