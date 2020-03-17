Bugünkü
Takvim

başvuru iş ilanları: Belediye ve üniversite personel alım başvuru ilanları açıklandı

haftanın kamu personeli alımı ilanlarını yayımladı. 2020 tarihi ile yayımlanan ilanlara bakacak olursa Kamu ilanları kapsamında Üniversiteler ve Belediyeler alım yapacaklar. İŞKUR üzerinde farklı kurumlar ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre, Türkeli Belediyesi 8 personel alacak. 25 personel alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi 13 Personel alacak. Üniversitesi 10 Personel alacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 4 personel alacak. Güce Belediye Başkanlığı ise 1 kişi alacak.

  • Memurlar
  • 17.03.2020 18:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 18:12
ABONE OL
Belediye ve üniversite personel alım başvuru ilanları açıklandı

Türkiye İş kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte alım kadroları ve başvuru şartları. Üniversiteler ve Belediyeler bünyelerine, genellikle Temizlik Görevlisi kadrosunda alım yapıyor. Diğer yandan alımlar, Silahsız Güvenlik Görevlisi, Engelli - Eski Hükümlü/ TMY kapsamında Temizlik görevlisi, Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı), Sıhhi Tesisatçı, İş Makineleri Operatörü, Tuvalet Temizlik Görevlisi, Park süpürücü ve Çöpçü kadrolarında alım yapılacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar İŞKUR başvuru iş ilanları: Belediye ve üniversite personel alım başvuru ilanları açıklandı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri