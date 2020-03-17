Türkiye İş kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte alım kadroları ve başvuru şartları. Üniversiteler ve Belediyeler bünyelerine, genellikle Temizlik Görevlisi kadrosunda alım yapıyor. Diğer yandan alımlar, Silahsız Güvenlik Görevlisi, Engelli - Eski Hükümlü/ TMY kapsamında Temizlik görevlisi, Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı), Sıhhi Tesisatçı, İş Makineleri Operatörü, Tuvalet Temizlik Görevlisi, Park süpürücü ve Çöpçü kadrolarında alım yapılacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.