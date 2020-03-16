Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilişim personeli alımı yapacak! TÜİK ilanı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, tam zamanlı çalışmak üzere sınavla alım yapılacağı duyuruldu. İlanla ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler şimdi konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte TÜİK ilanı başvurusu hakkında bilgiler

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 9 (Dokuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan.ailevecalisma. gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, şartları sağlayanlar başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.