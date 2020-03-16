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sosyal çalışmacı, tercüman, diş hekimi ve psikolog alacak! Başvuru şartları nelerdir?

hangi kadrolara personel alımı yapıyor? Sağlık Bakanlığı AB hibe projesi kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı AB hibe projesi kapsamında 42 diş hekimi, 31 psikolog, 31 sosyal çalışmacı, 50 tercüman alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda şimdilerde sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte ilana dair merak edilen bilgiler

  • Memurlar
  • 16.03.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:50
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Sağlık Bakanlığı 154 personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel personel alımı ilanları sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. AB hibe projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, hangi alanlara personel alımı yapılacak? İşte alım yapılacak alanlar ve sözleşme tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BİLGİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020'dir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

Hangi kadrolara alım yapılacağını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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