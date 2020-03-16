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yeni açıklama: 'ten 60 bin personel alımı yapılacak

'dan kamu işçisi alımı duyurusu. resmi adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamu işçisi alımı ilanlarına başvuruların internet üzerinden yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR kamu ve özel sektör iş ilanlarına başvurular, aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılacak. https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama bu linke tıklayarak yapabilirsiniz.

  • Memurlar
  • 16.03.2020 17:29
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:34
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60 bin personel alımı başvurusu şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamu ve özel sektör iş ilanlarına başvuruların corona virüs nedeniyle internet üzerinden, e devlet kapısından yapılacağına yer verildi. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

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