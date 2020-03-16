Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamu ve özel sektör iş ilanlarına başvuruların corona virüs nedeniyle internet üzerinden, e devlet kapısından yapılacağına yer verildi. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

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