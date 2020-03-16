EN ÇOK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Beden işçisi alımlarında rekor dizeyde ilan bulunuyor. Bugün itibari ile 8491 kişilik alımda adayların herhangi bir iş tecrübesi olmadan başvuru alan ilanlar mevcut.

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Eğitim düzeyinde ise okur yazar düzeyinde olmaları yeterli olacaktır. Diğer yandan adayların sağlık şartları taşımaları ve yaş şartına sahip olmaları istenilecektir. Makineci dikiş personeli istihdamları son aylarda daha da artış gösterdi. Bu konuda adayların iş becerisi ve deneyimi olması halinde başvuru önceliği sağlayacaktır.

Temizlik görevlisi alımı 1856 kişi oldu. Satış danışmanlığı da bir çok firmada en çok istihdam edilen meslekler arasında bulunuyor. Satış ve pazarlama alanlarında deneyimli olmak gerekmektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar garson alımı kadrosunda 1338 kişi arıyor. Muhasebeci büro memuru olarak 1031 kişi istihdam edilecek. Kasiyer 751, turizm ve otelcilik meslek elemanı alımlarında 751 kişi görevlendirilecek. Bu meslek grubundaki alımlar yaz ayı yaklaştıkça artış gösteriyor. Büro memuru olarak 644 kişi, çağrı merkezi temsilcisi ise 624 olarak açıklandı.