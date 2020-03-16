İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemi Koronavirüs olduğu halde İŞKUR tarafından personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR 58 bin personel istihdam edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.