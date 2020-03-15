BİM, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuruda 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk duyurular art arda yayımlandı ve BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu adaylar arasından başvurular internet üzerinden ve Bim marketlerinden yapılabiliyor. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. 1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir.

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