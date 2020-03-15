3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

BİM, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuruda 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk duyurular art arda yayımlandı ve BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

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