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3000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

personel alımı için duyurular art arda yayımlandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvurular üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor. İşte başvuru detayları ve başvuru formu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde larına yer verdik.

  • Memurlar
  • 16.03.2020 09:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:43
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3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

BİM, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuruda 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk duyurular art arda yayımlandı ve BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

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