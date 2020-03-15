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3000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru formu

, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuruda 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk duyurular art arda yayımlandı ve BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu adaylar arasından başvurular üzerinden ve Bim marketlerinden yapılabiliyor. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. 1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir.

  • Memurlar
  • 15.03.2020 17:10
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 17:12
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3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

Bim personel alımı için duyurular art arda yayımlandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden ve Bim şubelerinden yapılıyor. İşte başvuru detayları ve başvuru formu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor.

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