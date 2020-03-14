Sağlık Bakanlığı 154 personel alımı yapacak! Hangi alanlara personel alınacak? Başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan personel alımı ilanları binlerce kişinin gündeminde alıyor. Yapılan son duyuruya göre Sağlık Bakanlığı AB hibe projesi kapsamında 42 diş hekimi, 31 psikolog, 31 sosyal çalışmacı, 50 tercüman alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BİLGİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020'dir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

Hangi kadrolara alım yapılacağını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...