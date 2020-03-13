Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı. Ankara lokasyonunda görevlendirilmek kameranlar aradığını duyuran kurum başvuracak olan adayların en az 3 yıl deneyime sahip olmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca PTT bünyesinde otoyol acentesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. sınavsız büro personeli alımında başvuru detayları haberimizde. İşte PTT Acentesine yapılan personel alımı başvuru şartları.

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