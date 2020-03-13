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ve PTT'ye şartsız personel alım ilanı ve şartları nedir?

Mart ayında kurumlar personel alımlarına devam ediyor. ve PTT personel alımları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde detaylı bilgilere yer verdik. TRT resmi sitesi üzerinden bugün personel alım ilanı yayınladı. 2020 eleman eksiğini gidermek üzere ilana çıkan kurum “kameraman takım arkadaşları” aradığını duyurdu. TRT internet üzerinden başvuruları kabul ettiği ilana başvuruların en geç 25.3.2020 saat 18:00’a kadar yapılabileceği açıklandı. PTT Acestesi tarafından iki duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda büro memuru kadrosunda etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi.

  • Memurlar
  • 13.03.2020 18:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 18:13
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TRT ve PTT'ye KPSS şartsız personel alım ilanı ve şartları nedir?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı. Ankara lokasyonunda görevlendirilmek kameranlar aradığını duyuran kurum başvuracak olan adayların en az 3 yıl deneyime sahip olmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca PTT bünyesinde otoyol acentesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. sınavsız büro personeli alımında başvuru detayları haberimizde. İşte PTT Acentesine yapılan personel alımı başvuru şartları.

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