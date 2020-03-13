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Son saatler yaklaştı! başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda 175 uzman erbaş alımı yapılacağı belirtilmişti. 3 Mart tarihinde başlayan başvurular bugün sona erecek. Henüz başvuru işlemini tamamlamamış olan adaylar alımı başvurusunun nereden ve nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu nereden yapılır? İşte adaylarda aranan başvuru şartları...

  • Memurlar
  • 13.03.2020 17:47
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
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Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu nereden yapılır?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar komutanlıklar tarafından yayımlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 175 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanmış, başvurular ise 3 Mart tarihinde başlamıştı. 3 Mart Salı günü başlayan başvurular bugün son bulacak. Bu kapsamda ilana henüz başvuru yapmamış olan başvuru hakkında detayları araştırıyor. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

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