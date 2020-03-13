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Şehir hastanesine şartsız en az lise mezunu personel alımı şartları ve ilanları kadroları neler?

Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. şartı olmadan farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.Şehir hastanelerine hizmet veren şirket bünyesine yapılan personel alımında başvuru şartlar ve alım yapılan kadrolar takvim.com.tr'de. Şehir Hastaneleri girişimine, hükümet Kamu Özel İşbirliği (KOİ) yöntemi adını vermiş. Bu işlere bakması için de, Sağlık Bakanlığı'nda bir daire başkanlığı açmış. KOİ yöntemi, Dünya Bankası'nın Yap İşlet Devret'inin (YİD) bir benzeri.

  • Memurlar
  • 15.03.2020 09:24
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 09:24
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KPSS şartsız şehir hastanesine personel alımı yapılacak!

Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. Bilindiği gibi Şehir Hastaneleri ülkemizde yapılan en önemli projeler arasında yer almaktadır. Bu hastaneler yapıldıkça istihdam ihtiyacı da artmaktadır. Bu bağlamda iş ilanları sayfasında art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan şehir hastaneleri bünyesine personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı illere yapılan personel alımında başvuru detayları, başvuruların alındığı sayfa ve diğer bilgiler haberimizin devamında.

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