Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. Bilindiği gibi Şehir Hastaneleri ülkemizde yapılan en önemli projeler arasında yer almaktadır. Bu hastaneler yapıldıkça istihdam ihtiyacı da artmaktadır. Bu bağlamda iş ilanları sayfasında art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan şehir hastaneleri bünyesine personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı illere yapılan personel alımında başvuru detayları, başvuruların alındığı sayfa ve diğer bilgiler haberimizin devamında.

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