Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.Şehir hastanelerine hizmet veren şirket bünyesine yapılan personel alımında başvuru şartlar ve alım yapılan kadrolar takvim.com.tr'de

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