Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ve özel sektöre yapılan 63 bin personel alımında başvuru detayları, en çok alımın yapıldığı kadro ve başvuru adımları haberimizin devamında. ŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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