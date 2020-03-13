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61 bin 475 memur personel ve şartları nedir? İşte ...

İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ve özel sektöre yapılan 63 bin personel alımında başvuru detayları, en çok alımın yapıldığı kadro ve başvuru adımları haberimizin devamında. ŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 15.03.2020 09:21
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 09:21
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İŞKUR'dan personel alım açıklaması! 62 bin memur personel alınacak

İŞKUR yeni başvuru iş ilanları ile personel alımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda 61 bin 475 memur personel ve işçi alımı başvuru şartları alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR resmi internet adresi ve kurululardan alınıyor. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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