İŞKUR yeni başvuru iş ilanları ile personel alımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda 61 bin 475 memur personel ve işçi alımı başvuru şartları alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR resmi internet adresi ve kurululardan alınıyor. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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