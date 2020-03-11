Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru hakkındaki merak edilen detaylar merak konusu oldu. TÜBİTAK personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre 2 Mart tarihinde başlayan başvuruların 23 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.