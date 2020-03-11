İŞKUR Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel alımlarına yoğunluk vermiş durumda. Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü-TSK-üniversiteler ve kamuya yüzlerce personel alımı yapılacak. Vatandaşlar ise başvuru şartlarını merak ediyor. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı olacak. KPSS puan şartı olmadan ve 60 KPSS ile yapılan kamu personeli, kamu işçisi alımında tüm ilanlar haberimizde. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ