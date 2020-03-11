İl Sağlık Müdürlüğü, MEB, TSK, öğretmenevleri, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarına personel memur işçi alımı yapılıyor. 258 kamu personeli ve kamu işçisi alımının başvuru detayları haberimizin devamında. İŞKUR iş ilanları adresinde yayımlanan ilanlarda üniversitelere, il sağlık müdürlüğüne, TSK tersane komutanlığına, öğretmenevleri, araştırma enstitüleri ile diğer kamu kurumlarına yapılan personel alımında kadrolar ve alım yapılan kurumların listesi takvim.com.tr'de

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