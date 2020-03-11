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Müdürlüğü--üniversiteler ve kamuya yüzlerce personel alımı yapılacak

Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde personel alımlarına yoğunluk vermiş durumda. Bu bağlamda Müdürlüğü--üniversiteler ve kamuya yüzlerce personel alımı yapılacak. Vatandaşlar ise başvuru şartlarını merak ediyor. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı olacak. puan şartı olmadan ve 60 KPSS ile yapılan , kamu işçisi alımında tüm ilanlar haberimizde. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 11.03.2020 13:09
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 13:29
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İl Sağlık Müdürlüğü-TSK-üniversiteler ve kamuya personel alımı

İl Sağlık Müdürlüğü, MEB, TSK, öğretmenevleri, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarına personel memur işçi alımı yapılıyor. 258 kamu personeli ve kamu işçisi alımının başvuru detayları haberimizin devamında. İŞKUR iş ilanları adresinde yayımlanan ilanlarda üniversitelere, il sağlık müdürlüğüne, TSK tersane komutanlığına, öğretmenevleri, araştırma enstitüleri ile diğer kamu kurumlarına yapılan personel alımında kadrolar ve alım yapılan kurumların listesi takvim.com.tr'de

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