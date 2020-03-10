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TED, Işık ve 10 bin TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

'nin bugünkü sayısında en az 10 bin lira maaşla 3 üniversite tarafından alım ilanı yayımlandı. Üniversite bünyesinde görev yapan, lisans ve üzeri kademelerde eğitimden sorumlu, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi unvanları bulunan kişilere akademik personel denir. Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak akademik personel olmak için ilk şarttır. Adayların akademik personel olmak için ALES'ten, ilgili bölüm için gerekli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

  • Memurlar
  • 10.03.2020 13:35
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:35
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Büyük fırsat! 10 bin lira maaşla personel alımı yapılacak!

TED, Işık ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri 10 bin lira maaşla akademik personel alımı yapacak. Bu bağlamda Türkiye'de akademi dünyasında yayımlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler için Resmi Gazete'de yeni akademik personel alım ilanı yayımlandı. TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Adaylar, yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla katılmaları gereken (YDS) sınavlarda başarılı olmalıdır. Daha sonra ALES, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata katılırlar.

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