TED, Işık ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri 10 bin lira maaşla akademik personel alımı yapacak. Bu bağlamda Türkiye'de akademi dünyasında yayımlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler için Resmi Gazete'de yeni akademik personel alım ilanı yayımlandı. TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Adaylar, yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla katılmaları gereken (YDS) sınavlarda başarılı olmalıdır. Daha sonra ALES, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata katılırlar.

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