Takvim memurlar: 2019 yılında 1.5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR Ocak ve Şubat aylarında 188 bin vatandaşa iş buldu. Şu anda açık pozisyon sayısı ise 55 bini geçti. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni eleman aranan meslekleri ve işverenlerin alabilecekleri teşvikleri yazdı. İşte o meslekler ve destekler... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor.

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