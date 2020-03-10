Sağlık Bakanlığı 2020 yılı sözleşmeli kamu personeli alımı ve işçi alımı hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki alımlar ne zaman olacak? Kadrolar nedir? Personel alımı KPSS 'den önce mi yoksa sonra mı olacak? İşte detaylar ve son bilgiler. TBMM Gazetecisi Murat Polat kaleme aldığı yazısında sağlık işçisi ve sağlık personeli alımı için yeni bilgileri paylaştı. Polat kaleme aldığı yazısında sağlık personeli ve işçisi alımı kadro talebinin Cumhurbaşkanlığı 'nda olduğunu söyledi.

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