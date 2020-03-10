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2020 - 81 şehre işçi ve personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak kadrolar

ve personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda 8 bin 844 inin ataması geçtiğimiz gün yapılmıştı. Şimdi ise adaylar yeni atamaların 'den önce mi yoksa sonra mı olacağını araştırmaya başladı. Ayrıca on binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımını araştırmaya başladı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 81 şehre alım yapılacak kadrolar...

  • Memurlar
  • 10.03.2020 17:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 17:06
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Sağlık Bakanlığı 81 şehre işçi ve personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı sözleşmeli kamu personeli alımı ve işçi alımı hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki alımlar ne zaman olacak? Kadrolar nedir? Personel alımı KPSS 'den önce mi yoksa sonra mı olacak? İşte detaylar ve son bilgiler. TBMM Gazetecisi Murat Polat kaleme aldığı yazısında sağlık işçisi ve sağlık personeli alımı için yeni bilgileri paylaştı. Polat kaleme aldığı yazısında sağlık personeli ve işçisi alımı kadro talebinin Cumhurbaşkanlığı 'nda olduğunu söyledi.

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