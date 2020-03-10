Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında en az 10 bin lira maaşla 3 üniversite tarafından akademik personel alım ilanı yayımlandı. Üniversite bünyesinde görev yapan, lisans ve üzeri kademelerde eğitimden sorumlu, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi unvanları bulunan kişilere akademik personel denir. Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak akademik personel olmak için ilk şarttır. Adayların akademik personel olmak için ALES'ten, ilgili bölüm için gerekli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

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