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Büyük fırsat! 10 bin lira maaşla personel alımı yapılacak!

TED, Işık ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri 10 bin lira maaşla alımı yapacak. Bu bağlamda Türkiye’de akademi dünyasında yayımlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler için ’de yeni akademik personel alım ilanı yayımlandı. TED Üniversitesi, ve Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Adaylar, yeterliliklerini göstermek amacıyla katılmaları gereken (YDS) sınavlarda başarılı olmalıdır. Daha sonra ALES, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata katılırlar.

  • Memurlar
  • 10.03.2020 12:45
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
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Büyük fırsat! 10 bin lira maaşla personel alımı yapılacak!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında en az 10 bin lira maaşla 3 üniversite tarafından akademik personel alım ilanı yayımlandı. Üniversite bünyesinde görev yapan, lisans ve üzeri kademelerde eğitimden sorumlu, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi unvanları bulunan kişilere akademik personel denir. Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak akademik personel olmak için ilk şarttır. Adayların akademik personel olmak için ALES'ten, ilgili bölüm için gerekli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

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