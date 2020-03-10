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Başvurular sürüyor! 175 uzman erbaş alımı son gün ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Komutanlıklar tarafından yapılan güncel personel alımı ilanları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 3 Mart Salı günü başlayan Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularına adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sahil Güvenlik 175 uzman erbaş alımı son gün ne zaman? başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

  • Memurlar
  • 10.03.2020 16:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:26
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Sahil Güvenlik 175 uzman erbaş alımı son gün ne zaman?

Sahil Güvenlik 175 uzman erbaş alımı son gün ne zaman? Yakın bir süreçte Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 175 uzman erbaş alımı yapılacağı belirtildi. Uzman erbaş olmak isteyenler bu kapsamda Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Komutanlık bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımı başvuruları başladı. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuru şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

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