Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda 8 bin 844 kamu personelinin ataması geçtiğimiz gün yapılmıştı. Şimdi ise adaylar yeni atamaların KPSS 'den önce mi yoksa sonra mı olacağını araştırmaya başladı. Ayrıca on binlerce kişi

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımını araştırmaya başladı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 81 şehre alım yapılacak kadrolar...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ