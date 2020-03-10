55 bin yeni eleman aranıyor! İşte en çok aranan meslekler

Takvim memurlar: İŞKUR 55 bin personel alımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Vatandaşlar internette en fazla İŞKUR eleman alım ilanlarını sorguluyor. Bu bağlamda 2019 yılındaki dengelenmeden sonra toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisinde özellikle üretim rakamlarındaki artış istihdama da yansımaya başladı.

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