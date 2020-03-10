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55 bin yeni eleman aranıyor! İşte en çok aranan meslekler

: 2019 yılında 1.5 milyon kişiyi işe yerleştiren Ocak ve Şubat aylarında 188 bin vatandaşa iş buldu. Şu anda açık pozisyon sayısı ise 55 bini geçti. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni eleman aranan meslekleri ve işverenlerin alabilecekleri teşvikleri yazdı. İşte o meslekler ve destekler...

  • Memurlar
  • 11.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:05
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55 bin yeni eleman aranıyor! İşte en çok aranan meslekler

Takvim memurlar: İŞKUR 55 bin personel alımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Vatandaşlar internette en fazla İŞKUR eleman alım ilanlarını sorguluyor. Bu bağlamda 2019 yılındaki dengelenmeden sonra toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisinde özellikle üretim rakamlarındaki artış istihdama da yansımaya başladı.

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