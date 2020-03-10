Takvim memurlar: İŞKUR 55 bin personel alımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Vatandaşlar internette en fazla İŞKUR eleman alım ilanlarını sorguluyor. Bu bağlamda 2019 yılındaki dengelenmeden sonra toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisinde özellikle üretim rakamlarındaki artış istihdama da yansımaya başladı. Söz konusu pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra hem iş ve meslek danışmanlarından destek alınabiliyor hem de aranan pozisyonlar için başvuru imkanı bulunuyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Sayfamızda detaylara yer verdik.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ