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55 bin yeni eleman alım başvuru şartları nedir? İşte 'da en çok aranan meslekler ve kadrolar sayfası

: 2019 yılında 1.5 milyon kişiyi işe yerleştiren Ocak ve Şubat aylarında 188 bin vatandaşa iş buldu. Şu anda açık pozisyon sayısı ise 55 bini geçti. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni eleman aranan meslekleri ve işverenlerin alabilecekleri teşvikleri yazdı. İşte o meslekler ve destekler... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor.

  • Memurlar
  • 11.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 10:45
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55 bin yeni eleman aranıyor! İşte en çok aranan meslekler

Takvim memurlar: İŞKUR 55 bin personel alımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Vatandaşlar internette en fazla İŞKUR eleman alım ilanlarını sorguluyor. Bu bağlamda 2019 yılındaki dengelenmeden sonra toparlanma sürecine giren Türkiye ekonomisinde özellikle üretim rakamlarındaki artış istihdama da yansımaya başladı. Söz konusu pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra hem iş ve meslek danışmanlarından destek alınabiliyor hem de aranan pozisyonlar için başvuru imkanı bulunuyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Sayfamızda detaylara yer verdik.

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