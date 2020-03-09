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ilk atama tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen tercih kılavuzu...

ilk atama tercihleri, atama yapmak isteyen binlerce öğretmen tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli öğretmen tercih kılavuzu yayınlandı. Öğretmen olma hayali kuran ve sözleşmeli öğretmenlik yapacak binlerce eğitimci için tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2020 sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzuna göre süreç 13 Mart tarihinde sona erecek. Peki, tercihleri nasıl yapılır? Öğretmen adayları en fazla 40 tane okul tercih edebilecek.

  • Memurlar
  • 09.03.2020 17:18
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 17:19
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Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başlıyor. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? 25 Şubat'ta sonuçlar açıklanmış ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden sözleşmeli öğretmen tercihleri yapılabilecek. Haberimizden tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU

Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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