Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başlıyor. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? 25 Şubat'ta sonuçlar açıklanmış ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden sözleşmeli öğretmen tercihleri yapılabilecek. Haberimizden tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU

Sözleşmeli öğretmen ilk atama tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ