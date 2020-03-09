Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başlıyor. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? 25 Şubat'ta sonuçlar açıklanmış ve tercih yapmaya hak kazanan adaylar belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden sözleşmeli öğretmen tercihleri yapılabilecek. Haberimizden tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU
Tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.
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