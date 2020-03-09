ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerini geçtiğimiz ay tamamlayan adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda MSÜ 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

MSÜ 2020 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2020 sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait giriş belgelerinin sınava bir hafta kala yayımlanması bekleniyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 29 Mart 2020'de yapılacak.