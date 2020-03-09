Jandarma uzman erbaş alımı 2020 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Askeriye bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar uzman erbaş alımları hakkında araştırma yapıyor. 2020 JGK jandarma uzman erbaş alımı başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yıl 3 grupta alımlar yapılmıştı. Yaklaşık 40 bin kişinin başvurduğu 4. grup için belirsizlik yıl sonunda devam etmiş ve alım süreci 2020 yılına sarkmıştı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?