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tarafından o şehirlerimizde iş garantili MEK kursları açıldı

Gözler kurslara çevrilmiş durumda! Mart ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde tarafından 16 şehrimizde iş garantili MEK kursları açıldı.

  • Memurlar
  • 10.03.2020 17:16
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 09:21
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75 TL harçlık verilecek! İŞKUR başvuru iş ilanları açıklandı

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde istihdam garantili mesleki eğitim kursları açıldı. İŞKUR'dan atanamayan veya işsiz gençlere 75 TL cep harçlığı müjdesi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile işsiz gençler için İşbaşı Eğitim Programı düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor.

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