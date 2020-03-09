Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde istihdam garantili mesleki eğitim kursları açıldı. İŞKUR'dan atanamayan veya işsiz gençlere 75 TL cep harçlığı müjdesi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile işsiz gençler için İşbaşı Eğitim Programı düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor.

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