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75 TL verecek! İŞKUR'da 16 ilde iş garantili MEK açıldı! İşte başvuru şartları

aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde garantili kursları açıldı. 'dan atanamayan veya işsiz gençlere 75 TL cep harçlığı müjdesi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile işsiz gençler için İşbaşı Eğitim Programı düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı veriliyor. İşbaşı Eğitim Programından kimler yararlanabilir? Günlük harçlık almak isteyen gençlerin sağlaması gereken şartları okuyucularımızla paylaşıyoruz. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldur olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması gerekiyor.

  • Memurlar
  • 10.03.2020 09:15
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:15
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75 TL harçlık verilecek! İŞKUR başvuru iş ilanları açıklandı

Gözler kurslara çevrilmiş durumda! Mart ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde İŞKUR tarafından 16 şehrimizde iş garantili MEK kursları açıldı. Mardin Nusaybin, Muş Merkez, Tokat Turhal, Şanlıurfa Haliliye, Mardin Ömerli, Tokat Zile, İzmir Gaziemir, Eskişehir Eskişehir Merkez illerinde. Muş Hasköy, Adana Sarıçam, Siirt Kurtalan, Afyonkarahisar İhsaniye, Mardin Midyat, Sinop Gerze, Siirt Merkez, Düzce Gölyaka il ve ilçelerinde mesleki edindirme kurslarını bitiren adaylar bu kurs sonrasında aldıkları eğitimlere göre istihdam edilecekler. Adaylar bu kurslara katılmaları ile günlük olarak 20 Tl ile 75 arasında cep harçlığı verileceği ifade edildi.

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