Gözler kurslara çevrilmiş durumda! Mart ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde İŞKUR tarafından 16 şehrimizde iş garantili MEK kursları açıldı. Mardin Nusaybin, Muş Merkez, Tokat Turhal, Şanlıurfa Haliliye, Mardin Ömerli, Tokat Zile, İzmir Gaziemir, Eskişehir Eskişehir Merkez illerinde. Muş Hasköy, Adana Sarıçam, Siirt Kurtalan, Afyonkarahisar İhsaniye, Mardin Midyat, Sinop Gerze, Siirt Merkez, Düzce Gölyaka il ve ilçelerinde mesleki edindirme kurslarını bitiren adaylar bu kurs sonrasında aldıkları eğitimlere göre istihdam edilecekler. Adaylar bu kurslara katılmaları ile günlük olarak 20 Tl ile 75 arasında cep harçlığı verileceği ifade edildi.

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