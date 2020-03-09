TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 95 personel alımı yapacağını açıkladı. TÜBİTAK tarafından ilanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartları, başvurunun yapılacağı kadrolar ve detaylara çevrildi. İlanda yer alan bilgileri öğrenmek isteyenler konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte TÜBİTAK personel alımı başvurusuna dair merak edilenler

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre 2 Mart tarihinde başlayan başvuruların 23 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.