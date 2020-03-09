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3 bin işçi alımı başvurusu şartları 'da açıklandı! İşte İŞKUR başvuru iş ilanları ve kadrolar

tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmada 2 bin 990 işçi alımı yapılacağına yer verildi. 'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 09.03.2020 12:32
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 12:32
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İŞKUR'da yayımlandı: 3 bin işçi alımı başvurusu başladı

Mart ayıda yeni haftaya başladığımı şu günlerde İŞKUR iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Anfa Altınpark İşletmeleri işçi alımı yapacağını aktardı. Geçici iş alımları için başvurular sayfamızda yer alacak. İşçi başvuruları için son tarih ise 9 Mart olarak belirlendi. İŞKUR resmi sitesinden yayımlanan duyuruda peyzaj işçisi kadrosuna personel alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak personeller Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçici olarak istihdam edilecek.

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