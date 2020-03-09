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2020 JGK başvuru şartları... 4. grup jandarma başladı mı?

4. grup başladı mı? 2020 yılının ilk jandarma için gözler Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) açıklamalarına çevrildi. nelerdir? Geçtiğimiz yıl sınavlara 40 bin adaydan başvuru alınmıştı. 4. grup çağrısının geçen yıl yapılması bekleniyordu ancak 2020 yılına sarktı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı başladı mı? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

  • Memurlar
  • 09.03.2020 17:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 17:22
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Jandarma uzman erbaş alımı başladı mı?

Jandarma uzman erbaş alımı 2020 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Askeriye bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar uzman erbaş alımları hakkında araştırma yapıyor. 2020 JGK jandarma uzman erbaş alımı başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yıl 3 grupta alımlar yapılmıştı. Yaklaşık 40 bin kişinin başvurduğu 4. grup için belirsizlik yıl sonunda devam etmiş ve alım süreci 2020 yılına sarkmıştı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

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