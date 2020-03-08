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Vatandaşlar akın etti! şartsız memur ve personel alınacak!

Mart ayının ortalarına yaklaştığımı şu günlerde belediyelere ve kurum dışına personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV'lere personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kı ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranı kullanılacak.

  • Memurlar
  • 08.03.2020 18:03
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 18:03
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Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız memur ve personel alınacak!

Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı olmadan yapılan yüzlerce belediye personeli ve işçisi alımında ilanlar haberimizin devamında. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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