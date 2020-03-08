Uzman çavuşları sevindiren son dakika haberi geldi. İzzet Ulvi Yönter yaptığı açıklamada uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifinin hazırlandığını ve TBMM 'ye sunulduğunu söyledi. Uzman çavuşların MSB bünyesinde kadroya alınmasını hedefleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne geldi. Hem uzman çavuşların kadroya alınması hem de özlük hakların iyileştirmesi için çalışmaların yapılacağını ifade eden İzzet Ulvi Yönter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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