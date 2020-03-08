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lara müjdeli haber: Uzman çavuşlara kadro geldi mi? İşte 'ye sunulan kanun

Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. ları sevindiren haber geldi. MHP Milletvekili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi hazırladığını ve kanun teklifini 'ye sunduğunu söyledi.

  • Memurlar
  • 08.03.2020 12:54
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 12:55
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Uzman Çavuşlara Müjdeli Haber: Kadro Teklifi Hazır

Uzman çavuşları sevindiren son dakika haberi geldi. İzzet Ulvi Yönter yaptığı açıklamada uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifinin hazırlandığını ve TBMM 'ye sunulduğunu söyledi. Uzman çavuşların MSB bünyesinde kadroya alınmasını hedefleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne geldi. Hem uzman çavuşların kadroya alınması hem de özlük hakların iyileştirmesi için çalışmaların yapılacağını ifade eden İzzet Ulvi Yönter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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