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lara kadro geldi mi? Uzman çavuşlara müjdeli haber: İşte 'ye sunulan kanun teklifi...

ları sevindiren son dakika haberi geldi. yaptığı açıklamada uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifinin hazırlandığını ve 'ye sunulduğunu söyledi. Uzman çavuşların MSB bünyesinde kadroya alınmasını hedefleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne geldi. Hem uzman çavuşların kadroya alınması hem de özlük hakların iyileştirmesi için çalışmaların yapılacağını ifade eden İzzet Ulvi Yönter, açıklamasında önemli ifadeler kullandı

  • Memurlar
  • 09.03.2020 09:22
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:22
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Uzman Çavuşlara Müjdeli Haber: Kadro Teklifi Hazır

Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. Uzman çavuşları sevindiren haber geldi. MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi hazırladığını ve kanun teklifini TBMM 'ye sunduğunu söyledi.

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