Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. Uzman çavuşları sevindiren haber geldi. MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması için kanun teklifi hazırladığını ve kanun teklifini TBMM 'ye sunduğunu söyledi.

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